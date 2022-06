La crisi fra Lituania e Russia per Kaliningrad | cos’è | cosa sta succedendo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà ”pratica e non diplomatica” la risposta dellaal ”blocco di”, ovvero al divieto di transito imposto dalla. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo briefing settimanale. Zakharova non ha approfondito la natura delle misure ‘pratiche‘ che laintende adottare contro la. In ogni caso la priorità assoluta della diplomazia russa rimane quella di prevenire un conflitto diretto tra potenze nucleari. Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, nel corso di una riunione del Trialogue Club International. Foto Ansa/Epa Valda Kalninaha fatto laMaè successo? Venerdì scorso 17 giugno laha vietato il ...