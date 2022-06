Isola Sacra, protesta per la viabilità a via Trincea della Frasche, Baccini: “C’è in gioco la sicurezza dei cittadini” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiumicino – “Stamane insieme ai consiglieri Poggio, Costa e D’Intino abbiamo partecipato al sit-in spontaneo dei cittadini su via Trincea delle Frasche, dove il problema della viabilità condiziona la vita di tutta l’area e i cittadini sono ormai stanchi di essere ostaggio. Abbiamo più volte chiesto a questa Amministrazione di farsi carico del problema per migliorare la qualità della vita dei residenti, ma non abbiamo mai avuto riscontro alle interrogazioni e alle mozioni presentate”, le parole di Mario Baccini, che aggiunge: “Il problema di via Trincea delle Frasche e di via monte Cencio non riguarda solo la viabilità ma soprattutto la sicurezza perché sono stati molti gli ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiumicino – “Stamane insieme ai consiglieri Poggio, Costa e D’Intino abbiamo partecipato al sit-in spontaneo deisu viadelle, dove il problemacondiziona la vita di tutta l’area e isono ormai stanchi di essere ostaggio. Abbiamo più volte chiesto a questa Amministrazione di farsi carico del problema per migliorare la qualitàvita dei residenti, ma non abbiamo mai avuto riscontro alle interrogazioni e alle mozioni presentate”, le parole di Mario, che aggiunge: “Il problema di viadellee di via monte Cencio non riguarda solo lama soprattutto laperché sono stati molti gli ...

