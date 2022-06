Inter, Mkhitaryan: biennale a 3.5 milioni, manca solo l’ufficialità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sempre più vicino l’arrivo di Mkhitaryan all’Inter: il calciatore ha svolto le visite mediche e si attende solo l’ufficialità É stato il giorno di Mkhitaryan oggi a Milano. il calciatore armeno ex Roma ha svolto le visite mediche nel pomeriggio e da pochi minuti ha lasciato la sede del club. Si attende solo l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. Per lui un biennale a 3.5 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sempre più vicino l’arrivo diall’: il calciatore ha svolto le visite mediche e si attendeÉ stato il giorno dioggi a Milano. il calciatore armeno ex Roma ha svolto le visite mediche nel pomeriggio e da pochi minuti ha lasciato la sede del club. Si attendedel suo passaggio in nerazzurro. Per lui una 3.5a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

