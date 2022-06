Il Covid rialza la testa | Moderna | dal booster aggiornato risposte potenti contro Omicron 4 e 5

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La ricerca vaccinale continua a indagare in cerca didifensive e inibenti più esaurienti e mirate. Nella fase virale attualmente in corso, allora,sostiene di aver raggiunto nuovi risultati positivi per il vaccinobivalente. Farmaco che sta studiando con l’obiettivo di contrastare ilnell’erae delle sue sotto-varianti più insidiose. L’azienda americana annuncia che mRNA-1273.214 – così si chiama al momento il prodotto – mostra «una potente risposta anticorpale neutralizzanteBA.4 e BA.5». Le due evoluzioni gemelle derivate dal virus Sars-Cov2. L’azienda statunitense invierà i nuovi dati alle autorità regolatorie.annuncia unbivalente più potente ...

