Gtt e Infra To | Lo Russo nomina i nuovi membri dei Cda

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il sindaco di Torino Stefano Loha indicato al Consiglio Comunale di Torino le sue scelte per idei Cda di Gtt e.To. Per quanto riguarda il Gruppo torinese trasporti il primo cittadino ha designato come presidente Antonio Fenoglio, come ad Serena Lancione e come consigliere Michele Paolino. Per.To presidente sarà Bernardino Chiaia e come consiglieri Massimo Guerrini e Cristina Manara. Ai vertici dei consigli sindacali delle due società sono stati rispettivamente designati per Gtt Luca Asvisio e per.To Pier Luigi Passoni. L'articolo proviene da Nuova Società.