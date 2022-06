Facebook elimina l’algoritmo “discriminatorio” negli Usa

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Entro il 31 dicembre,deve smettere di utilizzare lo strumento un tempo chiamato “Lookalike Audience”, che si basa su un algoritmo che, secondo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, discrimina in base a razza, sesso e altre caratteristiche evidenziate. È il risultato di un accordo firmato, che porterà il social network a rinunciare a questo strumento, impiegato soprattutto per gli annunci immobiliari. Meta, dunque, ha raggiunto un accordo per evitare di incorrere in sanzioni più pesanti. LEGGI ANCHE > Non abbiamo leggi per regolamentare assunzione e licenziamento basati su un algoritmo Lookalike Audience,raggiunge un accordo con il dipartimento di giustizia USA Si è trattato, dunque, del primo caso del Dipartimento di Giustizia Usa a sfidare la discriminazione algoritmica ai sensi del Fair Housing Act. ...