Emanuele Filiberto compie 50 anni e sogna una serie per i Savoia come 'The Crown' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 22 giugno il principe Emanuele Filiberto di Savoia compie 50 anni. L'erede della storica casata che regnava in Italia ha conquistato la simpatia degli italiani grazie alla sua costante presenza sulle scene televisive. Non ultima la sua partecipazione ad Amici, il talent diretto e ideato da Maria De Filippi. Ma secondo recenti notizie, sembra proprio che il principe abbia dei sogni tutti suoi in ambito televisivo. Si tratterebbe di una serie televisiva in pieno stile The Crown. Tutti, infatti, hanno amato – e continuano a farlo – la nota serie Netflix che parla delle vicende del regno della regina Elisabetta e dei membri della Famiglia Reale inglese. In pochi, inoltre, sapranno che negli altri paesi europei sono sorti dei progetti televisivi simili.

