Capotreno aggredito con le catene | Trenord sciopera Militari a bordo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Fratture scomposte e diverse settimane di prognosi: questo è il risultato dell'aggressione cona un. Sindacati in mobilitazione

Pavia,e picchiato a colpi di catene: Trenord in sciopero. In risposta al violento episodio, il personale ha organizzato L'articoloe picchiato con catene a Pavia: è ...Ilha riportato una frattura scomposta, riferiscono le organizzazioni sindacali, e diverse settimane di prognosi. L'episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, sul treno Trenord 10780, è ...Fratture scomposte e diverse settimane di prognosi: questo è il risultato dell'aggressione con catene a un capotreno. Sindacati in mobilitazione ...«Esprimo vicinanza al capotreno aggredito a colpi di catene ieri nel tardo pomeriggio su un treno nella stazione di Belgioioso, nel pavese». Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, ...