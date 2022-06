Uomini e Donne, flirt in corso tra un’ex corteggiatrice e un calciatore? L’indiscrezione (Di martedì 21 giugno 2022) Sta facendo discutere in queste ore un rumor secondo cui un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe un flirt con un calciatore diventato per la seconda volta papà poco più di tre mesi fa. A rivelare la loro identità è stata Deianira Marzano dopo diverse segnalazioni arrivate in primato sia a lei che ad Amedeo Venza. Si tratterebbe di Alessandro Murgia, attualmente in forza al Perugia e di Vittoria Deganello, la scelta di Mattia Marciano. La coppia è stata avvistata nei giorni scorsi a Ibiza mano nella mano e sarebbero in procinto di partire per Siviglia. L’ex corteggiatrice del dating show sarebbe fra l’altro un’amica di famiglia dei Murgia. Quando la compagna del calciatore, Eleonora Mazzarini, aveva postato il test di gravidanza, Vittoria ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 giugno 2022) Sta facendo discutere in queste ore un rumor secondo cuidiavrebbe uncon undiventato per la seconda volta papà poco più di tre mesi fa. A rivelare la loro identità è stata Deianira Marzano dopo diverse segnalazioni arrivate in primato sia a lei che ad Amedeo Venza. Si tratterebbe di Alessandro Murgia, attualmente in forza al Perugia e di Vittoria Deganello, la scelta di Mattia Marciano. La coppia è stata avvistata nei giorni scorsi a Ibiza mano nella mano e sarebbero in procinto di partire per Siviglia. L’exdel dating show sarebbe fra l’altro un’amica di famiglia dei Murgia. Quando la compagna del, Eleonora Mazzarini, aveva postato il test di gravidanza, Vittoria ha ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - lucafrusone : Auguri alla #GuardiadiFinanza, presidio della sicurezza economico finanziaria del Paese. Grazie a donne e uomini de… - SenatoriPD : RT @robertapinotti: Da 248 anni con professionalità e abnegazione al servizio dell'Italia per la sicurezza dei cittadini in ambito economic… -