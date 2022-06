Ucraina: medaglia Nobel russo venduta a 103 mln dollari (Di martedì 21 giugno 2022) La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a New York a 103 milioni di dollari. Il ricavato andrà tutto all'Unicef per aiutare i bambini ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Ladel premioper la pace del giornalistaDmitry Muratov è stata battuta all'asta a New York a 103 milioni di. Il ricavato andrà tutto all'Unicef per aiutare i bambini ...

