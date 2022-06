Ucraina: in corso Consiglio nazionale M5s su risoluzione (Di martedì 21 giugno 2022) È in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla risoluzione relativa alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) È insu zoom una riunione deldel M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sullarelativa alle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - antoniospadaro : Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra se… - iconanews : Ucraina: in corso Consiglio nazionale M5s su risoluzione - CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA Ucraina, in corso consiglio nazionale M5s -