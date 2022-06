Scissione M5s, Di Battista: «Ignobile tradimento per le poltrone: ora è chiaro perché sono andato via» (Di martedì 21 giugno 2022) Di questa nuova Scissione nel M5s, l’ex grillino Alessandro Di Battista dice subito che non gli «importa nulla». Lo spiega in un lungo post su Facebook in cui rivendica le ragioni che lo avevano portato all’addio dal Movimento, con le vicende di queste ore che sarebbero proprio «frutto di quei giorni». L’uscita di Di Battista avvenne «quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) – scrive l’ex parlamentare – di entrare nel governo dell’assembramento», cioè quello guidato da Mario Draghi. «Ciò che avviene oggi è soprattutto frutto di quei giorni». Quello consumato da Luigi Di Maio, che Di Battista non cita direttamente, sarebbe solo «Ignobile tradimento. Non senso di responsabilità». perché spiega: «Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Di questa nuovanel M5s, l’ex grillino Alessandro Didice subito che non gli «importa nulla». Lo spiega in un lungo post su Facebook in cui rivendica le ragioni che lo avevano portato all’addio dal Movimento, con le vicende di queste ore che sarebbero proprio «frutto di quei giorni». L’uscita di Diavvenne «quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) – scrive l’ex parlamentare – di entrare nel governo dell’assembramento», cioè quello guidato da Mario Draghi. «Ciò che avviene oggi è soprattutto frutto di quei giorni». Quello consumato da Luigi Di Maio, che Dinon cita direttamente, sarebbe solo «. Non senso di responsabilità».spiega: «Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - MediasetTgcom24 : M5s, Di Battista: ignobile tradimento stare al governo per poltrone #m5s #dibattista #scissione - repubblica : Scissione M5S, il nome del nuovo gruppo di Di Maio e' 'Insieme per il futuro' - LuisaRagni : RT @MilkoSichinolfi: Con la scissione che si consumerà ad opera di #DiMaio, il M5S diventa ufficialmente un partito di sinistra !!! - Beppesardinia : RT @ErmannoKilgore: M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. Di Battista: 'Ignobile tradimento governare con tutti… -