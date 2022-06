Oroscopo Branko di Martedì 21 Giugno 2022 | Leone teso

Leggi su zon

(Di martedì 21 giugno 2022) L’diper oggi,21Ariete Sole e Marte vi riparano da una quadratura di segni per nulla favorevole. Sfruttate questo periodo per riconciliarvi con il partner. Un nuovo amore può aprire i cuori di chi è single da tempo. Toro Avete la Luna in opposizione ma tutto sommato non sarà un grosso problema. Dovete riflettere bene e capire chi merita la vostra stima e chi no. Gemelli Sul lavoro non vi si può recriminare nulla perché date sempre il massimo, dovreste però anche sapervi ritagliare un po’ di spazio per voi stessi e per rilassarvi. Cancro Ci sono ottime opportunità per chi vuole lanciarsi in nuove sfide. Proficui i nuovi progetti e gli investimenti, dovrete solo rimboccarvi le maniche.Dovete stare attenti in amore, perché c’è una forte ...