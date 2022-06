Mondiali di nuoto | Nicolò Martinenghi è argento nei 50 rana Bronzo per le ragazze del sincronizzato | Paltrinieri quarto negli 800

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022)ha vinto la medaglia d’aididi Budapest nei 50. L’azzurro, oro nei 100, ha fermato il crono sul 26?48: secondo per appena tre centesimi alle spalle dello statunitense Nic Fink, oro in 26?45. Completa il podio un altro statunitense, Michael Andrew (26?72). Quinto posto per l’altro italiano in finale, Simone Cerasuolo (26?98). Il medagliere azzurro si arricchisce anche di un, conquistato dal team tech dicon 91.0191 punti (27.3000 per l’esecuzione, 27.5000 per l’impressione artistica e 36.2191 per gli elementi) dietro soltanto alla Cina, già vice campionessa mondiale in Corea, e al Giappone, che a Gwangju era finito. Si tratta della ...