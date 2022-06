Milan, scoppia il caso Botman: scontro Maldini-Elliot sul difensore (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato Milan: in casa rossonera sarebbe esploso il caso Botman, con Maldini e Elliot che avrebbero vedute differenti La questione Botman, come riportato dal Corriere dello Sport, è diventata come un autentico caso. L’operazione non è in stand-by solo perché il Newcastle ha offerto più soldi al Lille ma il giocatore continua a preferire il Milan. La verità è che Elliott non vuole investire 30 milioni per un difensore. Kalulu ha dimostrato i suo valore e presto rientrerà Kjaer. Potrebbe quindi bastare un centrale da una decina di milioni per sostituire Romagnoli. Maldini – che in questo momento non ha la libertà di agire secondo le sue idee – invece è certissimo del valore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato: in casa rossonera sarebbe esploso il, conche avrebbero vedute differenti La questione, come riportato dal Corriere dello Sport, è diventata come un autentico. L’operazione non è in stand-by solo perché il Newcastle ha offerto più soldi al Lille ma il giocatore continua a preferire il. La verità è chet non vuole investire 30 milioni per un. Kalulu ha dimostrato i suo valore e presto rientrerà Kjaer. Potrebbe quindi bastare un centrale da una decina di milioni per sostituire Romagnoli.– che in questo momento non ha la libertà di agire secondo le sue idee – invece è certissimo del valore ...

