L’Inter puntella la difesa, Bremer, Acerbi e Theate corrono da Inzaghi: il brasiliano in nerazzurro a 1,40 (Di martedì 21 giugno 2022) L’Inter vuole riprendersi subito lo scudetto lasciato nelle mani dei cugini del Milan e per farlo è consapevole di dover alzare... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022)vuole riprendersi subito lo scudetto lasciato nelle mani dei cugini del Milan e per farlo è consapevole di dover alzare...

Pubblicità

LALAZIOMIA : L’Inter puntella la difesa, Bremer, Acerbi e Theate corrono da Inzaghi: il brasiliano in nerazzurro a 1,40 - PressGiochi : Serie A: l’Inter puntella la difesa, Bremer, Acerbi e Theate corrono da Inzaghi, il brasiliano in nerazzurro a 1,40… - Jammasrl : #Quote #Scommesse Scommesse Serie A. L’Inter puntella la difesa, Bremer, Acerbi e Theate corrono da Inzaghi: il br… -