(Di martedì 21 giugno 2022) TORINO -ai saluti. La storia del gallese in bianconero sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda, dopo tre stagioni deludenti, trascorse più infermeria che in campo (70 presenze ...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Ramsey - Juve : si lavora all'addio ma c'è distanza sulla buonuscita'? - sportli26181512 : Juve-Ramsey, addio salato: si tratta sulla buonuscita: Per liberarsi del centrocampista i bianconeri valutano la ri… - MicheleLeRoi : @aliasvaughn Confermo,ho un amico molto vicino ad ambienti romanisti è mi ha parlato della trattativa tra la Roma e… - FrammentiBN : Il BiancoNero: - dnaJuve27 : Pure la buonuscita????? a sto parassita ?? Ramsey Juve ai saluti. Ipotesi risoluzione e buonuscita: tutte le possibi… -

TORINO -ai saluti. La storia del gallese in bianconero sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda, dopo tre stagioni deludenti, trascorse più infermeria che in campo (70 presenze su 156 ...... ove mai sia possibile, visto l'ingaggio che si ritrova, saluterei, un autentico flop. La ... Purtroppo per la, il primo costa quaranta milioni e, probabilmente, rinnoverà con il Napoli, ...Braccio di ferro tra la Juventus e l'entourage di Aaron Ramsey. Il calciatore gallese è in uscita dalla Vecchia Signora e l'unica soluzione prati ...Per liberarsi del centrocampista i bianconeri valutano la risoluzione del contratto: il gallese chiede 4 milioni per lasciare Torino ...