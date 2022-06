Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi per i prossimi due anni. L’allenatore avvia un ciclo (con l’incognita calciomercato) (Di martedì 21 giugno 2022) Inzaghi 2024. Due anni di contratto e un milione di euro in più a stagione: non male per chi, comunque la si voglia vedere, nei fatti ha perso lo scudetto all’ultima giornata. Ma l’Inter non lascia il suo allenatore, anzi quasi raddoppia: il rinnovo adesso è ufficiale, guadagnerà 5 milioni netti (spicciolo più, spicciolo meno) fino al 2024, con possibile opzione per il 2025. Insomma, un vero e proprio ciclo nerazzurro targato Simone Inzaghi. Quella fatta dall’Inter è una scelta in controtendenza nel calcio di oggi. Il rinnovo non era scontato dopo il finale di campionato, tantomeno l’aumento: in un periodo di austerity, in cui la proprietà ha imposto tagli d’ingaggio praticamente per tutti e un mercato al risparmio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)2024. Duedi contratto e un milione di euro in più a stagione: non male per chi, comunque la si voglia vedere, nei fatti ha perso lo scudetto all’ultima giornata. Ma l’non lascia il suo allenatore, anzi quasi raddoppia: iladesso è, guadagnerà 5 milioni netti (spicciolo più, spicciolo meno) fino al 2024, con possibile opzione per il 2025. Insomma, un vero e proprionerazzurro targato. Quella fatta dall’è una scelta in controtendenza nel calcio di oggi. Ilnon era scontato dopo il finale di campionato, tantomeno l’aumento: in un periodo di austerity, in cui la proprietà ha imposto tagli d’ingaggio praticamente per tutti e un mercato al risparmio ...

