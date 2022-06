Gerry Scotti in imbarazzo, figuraccia colossale durante l’intervista: “Non so chi sia” [VIDEO] (Di martedì 21 giugno 2022) Grande imbarazzo per il conduttore Gerry Scotti costretto a fare i conti con una inaspettata domanda nel corso di una diretta Gaffe in diretta per Gerry Scotti (screenshot YouTube)Storico volto di casa Mediaset, il conduttore Gerry Scotti in queste ore è stato ospite di Muschio Selvaggio. Nel dettaglio si tratta del podcast con il rapper Fedez alla conduzione in compagnia del collega Luis Sal. I due si sono quindi ritrovati ad intervistare Scotti che si è lasciato andare a racconti del passato e tra questi anche un retroscena che ha scatenato grande imbarazzo in diretta. Il conduttore ha infatti fatto il nome di Giorgio Strehler scatenando la curiosità dei presenti che hanno però rivelato di non sapere chi fosse. Un momento che ha ... Leggi su specialmag (Di martedì 21 giugno 2022) Grandeper il conduttorecostretto a fare i conti con una inaspettata domanda nel corso di una diretta Gaffe in diretta per(screenshot YouTube)Storico volto di casa Mediaset, il conduttorein queste ore è stato ospite di Muschio Selvaggio. Nel dettaglio si tratta del podcast con il rapper Fedez alla conduzione in compagnia del collega Luis Sal. I due si sono quindi ritrovati ad intervistareche si è lasciato andare a racconti del passato e tra questi anche un retroscena che ha scatenato grandein diretta. Il conduttore ha infatti fatto il nome di Giorgio Strehler scatenando la curiosità dei presenti che hanno però rivelato di non sapere chi fosse. Un momento che ha ...

