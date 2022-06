Ewan McGregor svela come Terry Gilliam l'ha sfidato a recitare in L'uomo che uccise Don Chisciotte (Di martedì 21 giugno 2022) L'attore Ewan McGregor ha svelato il modo piuttosto duro con cui il regista Terry Gilliam lo aveva convinto a recitare in L'uomo che uccise Don Chisciotte. Ewan McGregor ha rivelato la sua esperienza con il regista Terry Gilliam che non si è dimostrato particolarmente cortese durante la sua audizione per il film L'uomo che uccise Don Chisciotte. La star di Obi-Wan Kenobi era infatti il possibile sostituto di Johnny Depp nel progetto che ha affrontato numerosi problemi. L'uomo che uccise Don Chisciotte raccontava la storia di un pubblicitario chiamato Toby Grummett che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) L'attorehato il modo piuttosto duro con cui il registalo aveva convinto ain L'cheDonha rivelato la sua esperienza con il registache non si è dimostrato particolarmente cortese durante la sua audizione per il film L'cheDon. La star di Obi-Wan Kenobi era infatti il possibile sostituto di Johnny Depp nel progetto che ha affrontato numerosi problemi. L'cheDonraccontava la storia di un pubblicitario chiamato Toby Grummett che ...

Pubblicità

peachblossomsx : buongiorno solo a Ewan McGregor ? - ShotosWife17 : RT @folklorve: per me kenobi potrebbe essere anche solo ewan mcgregor che fissa la sabbia per sei ore seduto affianco hayden che si lamenta… - riscaldinii : RT @ladyalexisx: #ObiWan #obiwankenobi Ewan McGregor ed il suo accento British ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO - ParliamoDiNews : Star Wars: per Ewan McGregor il suo spin-off è meglio della trilogia prequel - Noi degli 80-90 #SerieTV #19giugno - yutaismymoon : @moontenwalk lui ed ewan mcgregor invecchiati come il vino -