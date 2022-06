Elias | “Felice di essermi riunito con Ezekiel | ma non credo che rimarrò”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 giugno 2022) Come abbiamo visto nell’ultima puntata di RAW,è tornato. Prima di ieri notte non vedevamo il chitarrista vagabondo dall’estate scorsa, quando ha perso un Symphony of Destruction match contro Jaxson Ryker. A tenere alto l’onore della famiglia, tuttavia, abbiamo visto debuttare suo fratello minore: i due fratelli si sono riuniti durante l’ultima puntata dello show rosso. Il ritorno diha parlato del suo ritorno durante la puntata di RAW Talk andata in onda dopo lo show: “È stato bello. È stato molto bello. È passato troppo tempo da quando ho chiesto per l’ultima volta ‘Chi vuole camminare con’, e li ho sentiti. Li ho percepiti attraverso la mia anima. Li ho sentiti nel mio sangue, capisci? Volevano camminare cone io sono andato là ...