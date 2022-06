(Di martedì 21 giugno 2022) Sfruttata e maltrattata sul lavoro, costretta per anni a subire angherie e battute sulla sua omosessualità, infine. E' l'incubo vissuto da Sara Silvestrini, 42enne ex magazzinieraa Massa Lombarda (Ravenna), che...

Today.it

RAVENNA - La Lidl è chiamata dal Tribunale di Ravenna a risarcire una suaa seguito delle vessazioni subìte per la sua omosessualità, a causa delle quali sono stati condannati quattro suoi superiori: il caporeparto, il procuratore speciale della ditta, i ...non binaria, assicura di non essersi mai sentita discriminata tra i colleghi avvocati. Ma ...persone transgender - spiega - A lcuni datori di lavoro credono di poter licenziare un... Dipendente lesbica umiliata e licenziata, vertici Lidl condannati Incarichi squalificanti, rimproveri in pubblico, intrusioni nella sua vita privata: per il giudice sono responsabili quattro suoi superiori ...