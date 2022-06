Dalla Francia, una big in vendita: accordo imminente (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo le recenti problematiche finanziarie, il Lione avrà un nuovo proprietario. Il principale candidato è John Textor, imprenditore... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo le recenti problematiche finanziarie, il Lione avrà un nuovo proprietario. Il principale candidato è John Textor, imprenditore...

Pubblicità

Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - Giorgiolaporta : #Francia: #Macron sconfitto, Le Pen decuplica i seggi. La volevano fuori dalla #politica, ma #LePen is on the table… - repubblica : La Francia 'ingovernabile': i macronisti sotto choc fanno i conti con il trionfo di Le Pen [dalla nostra corrispond… - Ecatetriformis : RT @ComunistaRosso: Auguri a Rachel Keke, neoeletta nel gruppo Nupes nella Assemblea legislativa francese, battendo clamorosamente una ex-m… - ClaraPorta4 : RT @TMacJoy: Intanto, dalla Francia ?? #DiMaria #Juventus -