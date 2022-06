Calciomercato Fiorentina, lavori in corso con il Real Madrid: doppio colpo? (Di martedì 21 giugno 2022) La Fiorentina si muove tra tante incertezze sul mercato e la prima era quella riguardante Vincenzo Italiano. Ora però che sembra esser stato raggiunto l’accordo, si può spingere per rinforzare la rosa. Così nel mirino sarebbe finito un doppio affare con il Real. In particolare, la viola spera in un rinnovo del prestito per quanto riguarda Odriozola e una nuova proposta per Jovic. Ecco le ultime sul Calciomercato della Fiorentina. Calciomercato Fiorentina, al lavoro per Odriozola e Jovic Luka Jovic (Pagina Facebook Real Madrid C.F. Unstoppable)I primi due tentati rinforzi del Calciomercato della Fiorentina potrebbero arrivare dalla Spagna. Si tratta infatti come detto di Odriozola e Jovic i cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Lasi muove tra tante incertezze sul mercato e la prima era quella riguardante Vincenzo Italiano. Ora però che sembra esser stato raggiunto l’accordo, si può spingere per rinforzare la rosa. Così nel mirino sarebbe finito unaffare con il. In particolare, la viola spera in un rinnovo del prestito per quanto riguarda Odriozola e una nuova proposta per Jovic. Ecco le ultime suldella, al lavoro per Odriozola e Jovic Luka Jovic (Pagina FacebookC.F. Unstoppable)I primi due tentati rinforzi deldellapotrebbero arrivare dalla Spagna. Si tratta infatti come detto di Odriozola e Jovic i cui ...

