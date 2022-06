**Calcio: Inter, ufficiale rinnovo Inzaghi fino al 2024** (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E' ufficiale il rinnovo dle contratto del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024", spiega il club nerazzurro. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E'ildle contratto del tecnico dell'Simone. "FCnazionale Milano è felice di comunicare ildi contratto dell'allenatore Simone. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurrial 2024", spiega il club nerazzurro.

