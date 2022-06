Attesi i primi temporali nelle valli verso sera (Di martedì 21 giugno 2022) Primo giorno del solstizio d’estate, questo martedì 21 giugno: Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci porta a vedere se il tempo estivo di queste settimane cambierà o meno a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Tra oggi, martedì, e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone. Questa condizione porterà tempo caldo, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi. Martedì 21 giugno 2022 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio tempo soleggiato col transito di innocue velature. Tra il tardo pomeriggio e la sera tra i rilievi e le zone Pedemontane centro-occidentali possibili rovesci o temporali; nei restanti settori transito di una maggiore nuvolosità, ma con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) Primo giorno del solstizio d’estate, questo martedì 21 giugno: Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci porta a vedere se il tempo estivo di queste settimane cambierà o meno a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Tra oggi, martedì, e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone. Questa condizione porterà tempo caldo, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi. Martedì 21 giugno 2022 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio tempo soleggiato col transito di innocue velature. Tra il tardo pomeriggio e latra i rilievi e le zone Pedemontane centro-occidentali possibili rovesci o; nei restanti settori transito di una maggiore nuvolosità, ma con ...

Pubblicità

2ndfcbaribrit : RT @Telebari: 'Il concerto più bello è fuori': allo stadio San Nicola i primi fan di Vasco Rossi. Attesi in 50mila - #Bari #Notizie #News -… - Telebari : 'Il concerto più bello è fuori': allo stadio San Nicola i primi fan di Vasco Rossi. Attesi in 50mila - #Bari… - fanculo_it : RT @MlSAFEHAVEN: michael e sara tra i 20 primi baci più belli e attesi nella storia della serie tv secondo hall of series tutto giusto ???? h… - messybuthappy : RT @MlSAFEHAVEN: michael e sara tra i 20 primi baci più belli e attesi nella storia della serie tv secondo hall of series tutto giusto ???? h… - sottoMiSa : RT @MlSAFEHAVEN: michael e sara tra i 20 primi baci più belli e attesi nella storia della serie tv secondo hall of series tutto giusto ???? h… -