Al-Khelaifi | «Neymar? Alcuni giocatori arriveranno e altri se ne andranno Restano discussioni private»

Il presidente del Psg, Al-Khelaifi, ha parlato del futuro del brasiliano Neymar ai microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni: «Se Neymar farà parte o no del nuovo progetto? Non possiamo parlarne in pubblico, Alcuni giocatori arriveranno e altri lasceranno il club. Sono discussioni private» L'articolo proviene da Calcio News 24.

