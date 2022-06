Aguerd, sgambetto a Mourinho. Roma, in bilico Ibanez (Di martedì 21 giugno 2022) Un retroscena di mercato diventa una grande indicazione: José Mourinho vuole un difensore centrale, possibilmente mancino, per rendere più solida e sicura la sua Roma . La vicenda emersa nelle ultime ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Un retroscena di mercato diventa una grande indicazione: Josévuole un difensore centrale, possibilmente mancino, per rendere più solida e sicura la sua. La vicenda emersa nelle ultime ...

Aguerd, sgambetto a Mourinho. Roma, in bilico Ibanez: Senesi possibile sostituto
Un retroscena svela una nuova priorità dei giallorossi: un centrale mancino. L'allenatore aveva chiesto il difensore marocchino, che è però andato al West Ham per 35 milioni. La vicenda emersa nelle ultime ore è sorprendente: l'allenatore aveva puntato e segnalato il nazionale marocchino Nayef Aguerd, ieri presentato dal West Ham. Ma i Friedkin non hanno potuto ...