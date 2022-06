Pizza da ricchi, Napoli boccia Briatore (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come fanno a vendere la Pizza a 4-5 euro?“. Flavio Briatore, in un video sui social, rintuzza le critiche di chi ritiene esagerati i costi della Pizza nella sua catena Crazy Pizza. E spiega che si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Ma a Napoli non ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti. Sergio Miccú, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, spiega: “Il problema non è a quanto si venda la Pizza con l’astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come fanno a vendere laa 4-5 euro?“. Flavio, in un video sui social, rintuzza le critiche di chi ritiene esagerati i costi dellanella sua catena Crazy. E spiega che si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Ma anon ci stanno e dicono che una margherita di qualità può essere venduta a prezzi contenuti. Sergio Miccú, presidente dell’Associazioneiuoli Napoletani, spiega: “Il problema non è a quanto si venda lacon l’astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

