Milan, Scaroni: “Contratto Maldini e Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Contratto Maldini e Massara? Il cambio di proprietà ha creato delle complessità che non c’erano e ritardato tante cose, ma i Rapporti sono eccellenti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini e Massara, nel senso che non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un accordo per questa coppia che è stata così importante nel farci conseguire lo Scudetto. Sogno nel cassetto? Far bene in Champions. L’anno scorso siamo stati eliminati ai gironi e quest’anno ci poniamo l’obbiettivo di fare meglio e riportare il Milan a competere, come ha fatto tanto in passato”. Così Paolo Scaroni, interpellato ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. L’attuale presidente del Milan ha commentato la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “? Il cambio di proprietà ha creato delle complessità che non c’erano e ritardato tante cose, ma isono. Non mi preoccupo molto del tema, nel senso che non ho il minimo dubbio che si raggiungerà unper questa coppia che è stata così importante nel farci conseguire lo Scudetto. Sogno nel cassetto? Far bene in Champions. L’anno scorso siamo stati eliminati ai gironi e quest’anno ci poniamo l’obbiettivo di fare meglio e riportare ila competere, come ha fatto tanto in passato”. Così Paolo, interpellato ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. L’attuale presidente delha commentato la ...

