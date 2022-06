(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – Hanno preso il viaRicreatividelXI e proseguiranno fino al 12 agosto. A frequentare quest’anno i C.R.E. 416 bambini e ragazzi da 3 a 17 anni. Le attività, rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità, si terranno presso il Circolo Eur Tevere. Il bando per le iscrizioni era indirizzato in via prioritaria alle famiglie residenti nell’XIo con figli frequentanti le scuole del territorio e prevedeva la gratuità per tutti i minori segnalati dal servizio sociale. “Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questo importante servizio che abbiamo rafforzato significativamente rispetto al 2021: quest’anno infatti siamo riusciti ad aumentare la durata deiRicreativi, da 6 a 8 settimane, e il numero dei bambini e ...

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Un #incendio di vaste proporzioni è divampato ieri pomeriggio nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di #Malagrotta, all’… - emibonafede20 : RT @LaRagione_eu: Un #incendio di vaste proporzioni è divampato ieri pomeriggio nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di #Malagrotta, all’… - Francescaeffe3 : RT @LaRagione_eu: Un #incendio di vaste proporzioni è divampato ieri pomeriggio nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di #Malagrotta, all’… - LaRagione_eu : Un #incendio di vaste proporzioni è divampato ieri pomeriggio nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di #Malagrotta… -

RomaDailyNews

L'incendio, descritto dal minisindaco delXI Gianlucacome 'un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili', lascia il segno, in prospettiva, anche per il delicato equilibrio che ...Si parla già di "un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili", come ha scritto Gianluca, presidente delXI in un post su Facebook. Asili e uffici chiusi a Roma per l'allarme ... Lanzi: in Municipio XI al via da oggi centri estivi - RomaDailyNews L'ex saponificio è inserito nel bando Reinventing cities. Lanzi: "Ora va messo in sicurezza per renderlo attrattivo" ...La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio avvenuto ieri nella discarica di Malagrotta. Al momento i magistrati di piazzale Clodio procedono per il reato ...