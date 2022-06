"I Cpr? Sono al di fuori dello Stato di diritto e dovrebbero essere chiusi" (Di lunedì 20 giugno 2022) "La detenzione amministrativa e' una particolare forma di detenzione che colpisce non chi ha compiuto un reato. Colpisce solo gli stranieri, ed e' un'eccezione", spiega Federica Borlizzi della Cild ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "La detenzione amministrativa e' una particolare forma di detenzione che colpisce non chi ha compiuto un reato. Colpisce solo gli stranieri, ed e' un'eccezione", spiega Federica Borlizzi della Cild ...

