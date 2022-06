Gnonto: «L’esame di Mancini è stato difficile ma quello di maturità lo sarà altrettanto» (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è rimasto sordo al richiamo del suo primo allenatore, Rino Molle, e così ha incontrato – poche ore fa – i bambini delle scuole calcio di Verbania, nonostante sia alle prese con L’esame di maturità, che sosterrà mercoledì a Busto Arsizio. Stiamo parlando di Willy Gnonto, l’uomo del momento per la Nazionale italiana. Il diciottenne attaccante dello Zurigo, al centro di diverse voci di mercato, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport proprio a margine dell’iniziativa. Le sue parole: «L’esame di Mancini è stato difficile ma quello di maturità sarà altrettanto. Ora sono concentrato soprattutto su quello, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è rimasto sordo al richiamo del suo primo allenatore, Rino Molle, e così ha incontrato – poche ore fa – i bambini delle scuole calcio di Verbania, nonostante sia alle prese condi, che sosterrà mercoledì a Busto Arsizio. Stiamo parlando di Willy, l’uomo del momento per la Nazionale italiana. Il diciottenne attaccante dello Zurigo, al centro di diverse voci di mercato, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport proprio a margine dell’iniziativa. Le sue parole: «dimadi. Ora sono concentrato soprattutto su, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è ...

