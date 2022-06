F1, luglio sarà il mese della verità. Charles Leclerc e la Ferrari all’attacco per riaprire il Mondiale nelle prossime 4 gare (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio del Canada è andato esattamente come ci si aspettava andasse dopo le qualifiche, ovvero con una vittoria di Max Verstappen davanti a Carlos Sainz. Va però rimarcato come per l’olandese non sia stata una tranquilla passeggiata di salute, bensì una gara in cui ha dovuto dare fondo a tutte le proprie qualità per tenere a bada l’iberico. Sia chiaro, l’affermazione del ventiquattrenne del Limburgo non è mai davvero stata in discussione, neppure negli ultimi quindici giri, quando era braccato dal ventisettenne madrileno. Difatti si è ben presto capito come, senza errori da parte del Campione del Mondo in carica, le posizioni non sarebbero cambiate. Dunque Verstappen allunga ulteriormente in campionato, soffocando qualsiasi potenziale velleità segreta del compagno di squadra Sergio Perez, costretto al ritiro e ora sprofondato a -46 dalla punta di diamante designata del Drink ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio del Canada è andato esattamente come ci si aspettava andasse dopo le qualifiche, ovvero con una vittoria di Max Verstappen davanti a Carlos Sainz. Va però rimarcato come per l’olandese non sia stata una tranquilla passeggiata di salute, bensì una gara in cui ha dovuto dare fondo a tutte le proprie qualità per tenere a bada l’iberico. Sia chiaro, l’affermazione del ventiquattrenne del Limburgo non è mai davvero stata in discussione, neppure negli ultimi quindici giri, quando era braccato dal ventisettenne madrileno. Difatti si è ben presto capito come, senza errori da parte del Campione del Mondo in carica, le posizioni non sarebbero cambiate. Dunque Verstappen allunga ulteriormente in campionato, soffocando qualsiasi potenziale velleità segreta del compagno di squadra Sergio Perez, costretto al ritiro e ora sprofondato a -46 dalla punta di diamante designata del Drink ...

