Eurovision 2023, l’Ucraina non ospiterà il contest: sarà l’Italia a farlo di nuovo? (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ultima edizione dell’Eurovision è stata vinta dall’Ucraina, la quale ha ottenuto una marea di voti al televoto. Un segno, quello dei cittadini, di chiara pace e sostegno verso un paese che è ancora in guerra contro la Russia. L’augurio, durante il contest, era quello di riunirsi in Ucraina nella prossima stagione, ma non sarà così. In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale che la situazione nel paese è fin troppo incerta per poter pensare di ospitare l’evento. Uomini e Donne torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai ripari Eurovision 2023: l’Ucraina non ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ultima edizione dell’è stata vinta dal, la quale ha ottenuto una marea di voti al televoto. Un segno, quello dei cittadini, di chiara pace e sostegno verso un paese che è ancora in guerra contro la Russia. L’augurio, durante il, era quello di riunirsi in Ucraina nella prossima stagione, ma noncosì. In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale che la situazione nel paese è fin troppo incerta per poter pensare di ospitare l’evento. Uomini e Donne torna in prima serata su Canale 5? Lo scoop Il palinsesto estivo Mediaset è particolarmente vuoto senza Temptation Island, e Canale 5 corre ai riparinon ...

Pubblicità

ESCitanews : #Italia: Chiara Ferragni co-condurrà la prima e l'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 ???? #Sanremo2023… - PaulaDeSimone74 : Eurovision 2023 in UK, ma Boris Johnson non ci sta: 'Si farà in Ucraina' - PaulaDeSimone74 : Eurovision 2023, l’Ucraina contesta la decisione dell’Ebu: “Possiamo organizzare il concorso in sicurezza” - eurovision_it : La nota influencer nonchè moglie di Fedez, sarà uno dei nomi che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2023: per lei pri… - Dome689 : RT @Open_gol: Si aggiunge anche il frontman della band ucraina vincitrice dell'ultimo contest a Torino alle proteste sulla decisione di non… -