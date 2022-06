Doppio abito da sposa per Giorgia Venturini: dopo il pizzo in chiesa, scatenata al party (Di lunedì 20 giugno 2022) Una scatenatissima Barbara d’Urso ha documentato tutto quello che è successo ieri al matrimonio di Giorgia Venturini, dall’emozione del futuro sposo in chiesa mentre attendeva la conduttrice all’altare ai balli scatenati nel corso della festa in una location mozzafiato a Roma. E ovviamente, grazie alle storie social degli invitati ( tra gli altri c’erano anche Nicola Porro, Paolo Brosio, Giorgia Rossi, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) abbiamo potuto anche ammirare gli abiti da sposa che la conduttrice di X-Style ha scelto per il suo matrimonio. L’abbiamo vista in chiesa, indossare un meraviglioso abito di pizzo, completamente aderente sul suo corpo. Un vestito tutto trasparente che ha messo in evidenza anche il suo pancione, presto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Una scatenatissima Barbara d’Urso ha documentato tutto quello che è successo ieri al matrimonio di, dall’emozione del futuro sposo inmentre attendeva la conduttrice all’altare ai balli scatenati nel corso della festa in una location mozzafiato a Roma. E ovviamente, grazie alle storie social degli invitati ( tra gli altri c’erano anche Nicola Porro, Paolo Brosio,Rossi, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) abbiamo potuto anche ammirare gli abiti dache la conduttrice di X-Style ha scelto per il suo matrimonio. L’abbiamo vista in, indossare un meravigliosodi, completamente aderente sul suo corpo. Un vestito tutto trasparente che ha messo in evidenza anche il suo pancione, presto ...

