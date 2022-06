(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “è un sistema unico al mondo attraverso il quale il nostro Gruppo ha messo adellacivile le proprienel settore militare”. E’ il Presidente e Ceo diSpa, Enzo, a sottolineare come laabbia “nella propria natura il contrasto alle minacce emergenti”. Così“insieme a una continua attività di ricerca e sviluppo, ha creato le basi per l’elaborazione di questa innovativa tecnologia, che speriamo – prosegue– possa rappresentare un ulteriore valido aiuto nella gestione della post pandemia. Conabbiamo voluto dare il nostro contributo a una delle maggiori sfide a cui oggi il mondo della ricerca è chiamato a ...

Pubblicità

StraNotizie : Covid, Benigni (Elettronica group): 'Con E4Shield nostre competenze a disposizione società' - TV7Benevento : Covid, Benigni (Elettronica group): 'Con E4Shield nostre competenze a disposizione società -… - ledicoladelsud : Covid, Benigni (Elettronica group): ‘Con E4Shield nostre competenze a disposizione società - italiaserait : Covid, Benigni (Elettronica group): ‘Con E4Shield nostre competenze a disposizione società - fisco24_info : Covid, Benigni (Elettronica group): 'Con E4Shield nostre competenze a disposizione società: (Adnkronos) - “E4Shield… -

Yahoo Finanza

... Francis Ford Coppola, Roberto, Franco Zeffirelli, Giuseppe Tornatore, Roland Joffé. "... ← Il numero dei positivi alin Umbria continua a salire XX giugno, al via le celebrazioni a ...Milano, 20 giu "E4Shield e' un sistema attraverso il quale il nostro Gruppo ha messo a disposizione della societa' civile le proprie competenze nel settore militare - ha dichiarato Enzo, Presidente e Ceo di Elettronica Spa - Elettronica ha nella propria natura il contrasto alle minacce emergenti e, insieme a una continua attivita' di ricerca e sviluppo, ha creato le basi per ... Covid, Benigni (Elettronica group): "Con E4Shield nostre competenze a disposizione società" E’ il Presidente e Ceo di Elettronica Spa, Enzo Benigni, a sottolineare come la società abbia “nella propria natura il contrasto alle minacce emergenti”. Così Elettronica “insieme a una continua ...(askanews) - Si chiama "E4Shield" ed è una tecnologia unica al mondo in grado di inattivare la circolazione nell'aria non solo del ceppo originario del virus Covid 19 ma anche delle ... elettronica (è ...