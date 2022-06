Borussia Dortmund, scelto l’erede di Haaland: dall’Olanda! (Di lunedì 20 giugno 2022) A seguito del sorprendente trasferimento di Erling Haaland al City, il Borussia Dortmund non ha perso tempo per cercare un degno sostituto dell’attaccante norvegese. Così, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Karim Adeyemi, classe 2002 del Salisburgo, i gialloneri puntano ora un nuovo, importante giocatore. Si tratta di Sebastien Haller: bomber dell’Ajax accostato spesso, in precedenza, anche ad Inter e Milan. Come riportato da BILD, infatti, i tedeschi avrebbero avanzato una prima offerta, di 33 milioni, ai lancieri che, però, ne chiederebbero 38. Una distanza che dovrebbe facilmente essere colmata. Haller BVB Dortmund Haaland 47 gol in 65 presenze da quando è approdato in Eredevisie dal West Ham. I numeri da capogiro della punta olandese ricordano quelli di Halaand, e non solo per la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) A seguito del sorprendente trasferimento di Erlingal City, ilnon ha perso tempo per cercare un degno sostituto dell’attaccante norvegese. Così, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Karim Adeyemi, classe 2002 del Salisburgo, i gialloneri puntano ora un nuovo, importante giocatore. Si tratta di Sebastien Haller: bomber dell’Ajax accostato spesso, in precedenza, anche ad Inter e Milan. Come riportato da BILD, infatti, i tedeschi avrebbero avanzato una prima offerta, di 33 milioni, ai lancieri che, però, ne chiederebbero 38. Una distanza che dovrebbe facilmente essere colmata. Haller BVB47 gol in 65 presenze da quando è approdato in Eredevisie dal West Ham. I numeri da capogiro della punta olandese ricordano quelli di Halaand, e non solo per la ...

