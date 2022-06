Barcellona: ecco quanto costa Koundé (Di lunedì 20 giugno 2022) Come riferisce As, il centrale del Siviglia Jules Koundé continua ad essere la prima scelta del tecnico del Barcellona Xavi per rinforzare... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Come riferisce As, il centrale del Siviglia Julescontinua ad essere la prima scelta del tecnico delXavi per rinforzare...

Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona: ecco quanto costa Koundé: Come riferisce As, il centrale del Siviglia Jules Koundé continua ad essere l… - Moixus1970 : RT @tvdellosport: BLANCOS CAMPIONI?????? Il Real Madrid vince anche gara-4 della serie finale contro il Barcellona e per la 36esima volta è c… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: BLANCOS CAMPIONI?????? Il Real Madrid vince anche gara-4 della serie finale contro il Barcellona e per la 36esima volta è c… - tvdellosport : BLANCOS CAMPIONI?????? Il Real Madrid vince anche gara-4 della serie finale contro il Barcellona e per la 36esima vol… - sportli26181512 : Atletico, Real Madrid e Barcellona: ecco il prezzo di Pedro Porro: Atletico, Real Madrid e Barcellona seguono Pedro… -