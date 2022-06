“Andava fatta…”: calciomercato, Sabatini rivela la sua amarezza (Di lunedì 20 giugno 2022) Arrivano le parole di Walter Sabatini che rivela un retroscena su uno dei suoi più grandi rimpianti di mercato Il documentario DAZN Salvezza 7% ha dato possibilità a chi non conoscesse di Sabatini di avvicinarsi all’uomo oltre che al direttore sportivo. Una salvezza, quella con la Salernitana, conquistata in pochissimi mesi: giorno e notte a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Arrivano le parole di Waltercheun retroscena su uno dei suoi più grandi rimpianti di mercato Il documentario DAZN Salvezza 7% ha dato possibilità a chi non conoscesse didi avvicinarsi all’uomo oltre che al direttore sportivo. Una salvezza, quella con la Salernitana, conquistata in pochissimi mesi: giorno e notte a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

l_honestly : @nili987 @1926_cri Vabbè non ne usciamo?????questa rigidità nel non voler ascoltare??..È difficile capire che questa… - _ificouldfly___ : Questa agli stadi andava fatta mannaggia a te moriconi - musicaddicted__ : La Ferrari andava meglio, ma la differenza l’ha fatta tutta il pilota. Verstappen troppo superiore a Sainz, ci foss… - topinomio : @ErnestoZevola @AndreaCapuano11 @TolliVincenzo Questa rivoluzione andava fatta tre a anni fa - Pirlasaggezza1 : E la granita al cioccolato non andava fatta? -

Sabatini esclusivo: 'Juve da scudetto con Pogba e Di Maria' E invece l'operazione andava fatta, perché ho privato la Roma di un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza". E sta per rifarla, anche se si tratta di tutta un'altra ... La notte del "Gran Consiglio" grillino non porta le annunciate scissioni ed espulsioni ...con i suoi dioscuri - Gubitosa e Ricciardi - a spiegare sui giornali perchè Luigi Di Maio andava ...scissione che nelle intenzioni di Conte avrebbe dovuto provocare Di Maio (domenica sembrava cosa fatta)... E invece l'operazione, perché ho privato la Roma di un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza". E sta per rifarla, anche se si tratta di tutta un'altra ......con i suoi dioscuri - Gubitosa e Ricciardi - a spiegare sui giornali perchè Luigi Di Maio...scissione che nelle intenzioni di Conte avrebbe dovuto provocare Di Maio (domenica sembrava cosa)...