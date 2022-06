Addio al giovane attore | trovato morto in casa | fan sconvolti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 giugno 2022) Lutto improvviso nel mondo del cinema e della tv. Tyler Sanders èa soli 18 anni. A confermare la notizia al giornale dello spettacolo “Variety” è stato il suo agente. Era noto per avere preso parte a numerose serie di successo come “Fear the Walking Dead”, “Just Add Magic: Mystery City” e “9-1-1: Lone Star”. (continua a leggere dopo le foto) Tyler Sanders, ilche ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie Prime Video «Just Add Magic: Mystery City», ègiovedì 16 giugno a Los Angeles, come ha confermato il suo agente a «Variety». Aveva soltanto 18 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso: sul corpo dell’adolescente sarà effettuata un’autopsia per volontà della famiglia. (continua a leggere dopo le foto) Disposta l’autopsia sul corpo ...