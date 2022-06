Vittorio Feltri stronca Gualtieri: fa rimpiangere Virginia Raggi. A Roma è caos totale (Di domenica 19 giugno 2022) Quando il sindaco di Roma, fino a poco tempo fa, era Virginia Raggi noi non abbiamo risparmiato critiche alla signora, rimproverandole, sia pure bonariamente, di non avere abbastanza a cuore la pulizia della Capitale, notoriamente invasa da rifiuti abbastanza schifosi. Ma ora che il suo successore, Roberto Gualtieri, si è insediato al Campidoglio, dobbiamo ammettere che la grillina si fa rimpiangere, il che è tutto dire. Infatti il nuovo sindaco, vuoi per sfortuna vuoi per incapacità, ha finito per distruggere l'Urbe, riducendola a una specie di cloaca a cielo aperto. In questi ultimi giorni divampa un incendio mostruoso in periferia che sta mandando in fumo una quantità stratosferica di rifiuti, ciò che ammorba la città come mai era accaduto. I Romani ovviamente, essendo avvolti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Quando il sindaco di, fino a poco tempo fa, eranoi non abbiamo risparmiato critiche alla signora, rimproverandole, sia pure bonariamente, di non avere abbastanza a cuore la pulizia della Capitale, notoriamente invasa da rifiuti abbastanza schifosi. Ma ora che il suo successore, Roberto, si è insediato al Campidoglio, dobbiamo ammettere che la grillina si fa, il che è tutto dire. Infatti il nuovo sindaco, vuoi per sfortuna vuoi per incapacità, ha finito per distruggere l'Urbe, riducendola a una specie di cloaca a cielo aperto. In questi ultimi giorni divampa un incendio mostruoso in periferia che sta mandando in fumo una quantità stratosferica di rifiuti, ciò che ammorba la città come mai era accaduto. Ini ovviamente, essendo avvolti da ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Vittorio Feltri ?? #Meloni - kiara86769608 : RT @erretti42: @maryturi1 Non c’è più l’Annunziata. Ora c’è il suo degno successore Mattia Feltri, figlio di Vittorio - erretti42 : @maryturi1 Non c’è più l’Annunziata. Ora c’è il suo degno successore Mattia Feltri, figlio di Vittorio - Wilson09244599 : @ViVilaVitaOra @vfeltri 'chi non si vaccina muoia pure, basta che non mi facciano pagare le spese del funerale' Vittorio Feltri - EraldoFR : amori e bollori di vittorio feltri-il sesso come il congiuntivo e' sopravvalutato-bice biagi,rizzole - Media e Tv… -