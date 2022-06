Usa, Fincantieri costruirà la terza fregata del programma “Constellation” di Us Navy (Di domenica 19 giugno 2022) La US Navy ha annunciato l’esercizio dell’opzione che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe “Constellation”, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell’opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari. Questo annuncio segue il successo della revisione del progetto del mese scorso della capoclasse USS Constellation (FFG-62), che si avvicina all’inizio della fase realizzativa. Il programma “Constellation” è stato assegnato nel 2020 a FMM, con un contratto per la prima fregata con l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto postvendita e l’addestramento degli equipaggi, del valore complessivo di circa 5,5 miliardi di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) La USha annunciato l’esercizio dell’opzione che assegna alla controllata americana di, Marinette Marine (FMM), la costruzione dellalanciamissili della classe “”, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell’opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari. Questo annuncio segue il successo della revisione del progetto del mese scorso della capoclasse USS(FFG-62), che si avvicina all’inizio della fase realizzativa. Il” è stato assegnato nel 2020 a FMM, con un contratto per la primacon l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto postvendita e l’addestramento degli equipaggi, del valore complessivo di circa 5,5 miliardi di ...

