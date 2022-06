UFFICIALE | il Monaco saluta Sidibé | va a scadenza

Pubblicità

Commenta per primo Il Monaco ha annunciato l'addio di Djibril Sidibé, che dopo cinque stagioni passate con i monegaschi lascerà il club a parametro zero. Merci Djibril ! L'AS Monaco tient à saluer Djibril Sidibé pour ses cinq saisons sous le maillot monégasque. Cinq saisons intenses durant lesquelles le défenseur a contribué aux résultats de l'équipe - Champion 2017, Il Monaco annuncia il mancato rinnovo di contratto di Sidibé. Dopo cinque stagioni, si separano dunque le strade tra club e calciatore Il Monaco ha ufficializzato l'addio di Sidié: il terzino campione del mondo ha giocato diverse stagioni nel Principato