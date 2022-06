Ucraina | governatore Lugansk | “Ci prepariamo al peggio”

Pubblicità

...l'ex premier Gentiloni ha risposto all'ambasciatore Sergej Razov sull'invio di armi all'. La ... Volodymyr Zelensky fa visita a Mykolaiv insieme alVitaly Kim per incontrare i soldati ...Ore 6:30 -Lugansk: "Ci prepariamo al peggio" Sergiy Gaiday, ildel Lugansk, la regione dell'orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la ...'Dobbiamo essere preparati che duri anni' ha detto Jens Stoltenberg, suggerendo di 'non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma ...(Adnkronos) – La Russia sta bombardando la regione dell’Ucraina orientale “24 ore al giorno, dobbiamo prepararci al peggio”. Lo ha affermato Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, sottolineando ...