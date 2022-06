Sky Mertens-Napoli: tutto in una settimana, il rapporto è deteriorato (Di domenica 19 giugno 2022) Dries Mertens ha un futuro incerto. Il belga ha fatto sapere di voler restare il azzurro ma la sua situazione è davvero estremamente complicata. Secondo Sky in questo momento il rapporto tra Mertens ed il Napoli è ai minimi storici, come si capisce dalla comunicazione utilizzata fino a qualche giorno fa. Il belga ha fatto inviare una richiesta di ingaggio via mail alla società di De Laurentiis che non ha minimamente preso in considerazione le le richieste fatte dal belga. Il presidente del Napoli ha un obiettivo, contenere i costi e non farà deroghe per il 35enne Mertens. Ha eccezione si potrebbe fare le Koulibaly. Ma secondo Sky Mertens ed il Napoli non si sono ancora detto addio. La prossima settimana sarà decisiva per conoscere il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 giugno 2022) Driesha un futuro incerto. Il belga ha fatto sapere di voler restare il azzurro ma la sua situazione è davvero estremamente complicata. Secondo Sky in questo momento iltraed ilè ai minimi storici, come si capisce dalla comunicazione utilizzata fino a qualche giorno fa. Il belga ha fatto inviare una richiesta di ingaggio via mail alla società di De Laurentiis che non ha minimamente preso in considerazione le le richieste fatte dal belga. Il presidente delha un obiettivo, contenere i costi e non farà deroghe per il 35enne. Ha eccezione si potrebbe fare le Koulibaly. Ma secondo Skyed ilnon si sono ancora detto addio. La prossimasarà decisiva per conoscere il ...

