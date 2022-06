Sainz: 'Buon passo, ma ci mancava velocità per passare' (Di domenica 19 giugno 2022) L'appuntamento con la prima vittoria è, nuovamente, rimandato. Ma Carlos Sainz lascia con sensazioni positive il Canada, al termine di una gara in cui più volte ha provato a passare Max Verstappen. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) L'appuntamento con la prima vittoria è, nuovamente, rimandato. Ma Carloslascia con sensazioni positive il Canada, al termine di una gara in cui più volte ha provato aMax Verstappen. ...

Pubblicità

frances14372469 : RT @autosprint: #Sainz: 'Buon passo, ma ci mancava velocità per passare' - autosprint : #Sainz: 'Buon passo, ma ci mancava velocità per passare' - walterdicori : RT @antorendina: Chi oggi critica Sainz perché 'non è buon, non ci ha provato' non può seguire la F1 o può seguirla ma in silenzio perché n… - antorendina : Chi oggi critica Sainz perché 'non è buon, non ci ha provato' non può seguire la F1 o può seguirla ma in silenzio p… - AAng3l00 : @SpinaFan Sainz ha fatto il minimo indispensabile, si conferma un pilota di buon livello ma nulla di più, se nel mo… -