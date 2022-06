MotoGP, GP Olanda Assen 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 19 giugno 2022) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio d’Olanda, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2022, in programma da venerdì 24 a domenica 26 giugno sul circuito di Assen. Giovedì 23 giugno avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 24 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 25, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 26 giugno warm-up alle ore 9:40 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio d’, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 24 a domenica 26 giugno sul circuito di. Giovedì 23 giugno avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 24 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 25, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 26 giugno warm-up alle ore 9:40 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio d’sarà trasmesso ...

