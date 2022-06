Molesta e palpeggia una minorenne sul bus per mesi, paura a Ostia: arrestato nigeriano di 23 anni (Di domenica 19 giugno 2022) Le molestie, la paura e alla fine l'arresto. Da aprile scorso aveva preso di mira una minorenne che incontrava sul bus, Molestandola verbalmente e arrivando anche a palpeggiarla. La ragazzina, però, ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) Le molestie, lae alla fine l'arresto. Da aprile scorso aveva preso di mira unache incontrava sul bus,ndola verbalmente e arrivando anche arla. La ragazzina, però, ...

