LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina al comando della prova tecnica a squadre davanti al Giappone e ad una buona Italia (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 10:54 E’ il turno della Francia, che si esibisce sulle note elettroniche dei Daft Punk. 10:53 Discreta la prova del Kazakistan, che si inserisce in quinta posizione alle spalle degli Stati Uniti con 80.3196. 10:48 Si prosegue con il Kazakistan. 10:47 buona la prova delle azzurre, che ottengono 89.5775 punti inserendosi in terza posizione alle spalle del Giappone. 27.0000 nell’esecuzione, 27.3000 nell’impressione, 35.2775 negli elementi, questo il punteggio specifico dell’Italia. 10:43 Titolo della routine: Supereroi. Inizia la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 10:54 E’ il turnoFrancia, che si esibisce sulle note elettroniche dei Daft Punk. 10:53 Discreta ladel Kazakistan, che si inserisce in quinta posizione alle spalle degli Stati Uniti con 80.3196. 10:48 Si prosegue con il Kazakistan. 10:47ladelle azzurre, che ottengono 89.5775 punti inserendosi in terza posizione alle spalle del. 27.0000 nell’esecuzione, 27.3000 nell’impressione, 35.2775 negli elementi, questo il punteggio specifico dell’. 10:43 Titoloroutine: Supereroi. Inizia la ...

